راغب علامة: أحلام هي الخاسر الأكبر من انسحابي من أراب آيدول

قال المطرب اللبناني راغب علامة، إن المطربة أحلام هي الخاسر الأكبر من انسحابه من برنامج أراب آيدول.

وأضاف علامة، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس: "أحلام ليس لها علاقة بخروجي من البرنامج وهي الخاسر الأكبر من خروجي من آراب آيدول، ووجودي كان عامل لها بهجة والتركيبة الحلوة بينا مش تمثيل وإحنا أصحاب ولكن أنا اللي أخذت قراري لأسباب مختلفة كليا".

وتابع: "المطربة أحلام ممكن تخرج وتتحدث عن أنها سبب في رحيله عن آراب آيدول لأنها تحب الجدل، ورد عن غضبه من بديله وائل كافوري.. ليه ازعل من وائل كافوري وهو صديقي وكلمته وباركت له ولكن التركيبة هناك مكنتش حلوة".

واستكمل: "التركيبة غير الجيدة خلتني أمشي والفترة اللي كنت أنا وأحلام فيها كانت الفترة الذهبية لآراب آيدول وأنا بحب الحق ومبعرفش أقعد في جو أحاول أظهر أني مبسوط فيه وأنا مش مبسوط"، لافتا إلى أنه يتمنى أن يعيد تجربة البرامج التلفزيونية مع أحلام لأن الجو بينهما حقيقي.