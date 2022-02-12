كشف الفنان محمد ممدوح، عن سبب إطلاق لقب «تايسون» عليه، مشيرًا إلى أن هذا اللقب جاء اقتداءً بالملاكم «مايك تايسون» بسبب قصر نفسه أثناء أدائه المباريات.

وأضاف خلال برنامج «أحلى كلام»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الجمعة، أن اختياره لأدوار الشر في بداية أعماله الفنية، جاء بسبب حجمه، قائلًا: «كانوا بيبصوا أني ضخم فالشكل شكل مجرم أو قاتل، والناس كانوا فاكرين أن اسم «تايسون» عشان الملاكمة»، ولكن عشان الملاكم «مايك تايسون» كان نفسه قصير وأنا مثله».

واستكمل، أنه بعد تجسيده مسلسل «قابيل» أراد أن يأخذ فترة طويلة من الراحلة بسبب تأثير الشخصية عليه وظل فترة من الوقت بعدها لا يستطيع النوم وأصيب بالأرق، مضيفًا أن أي أدوار عن الشر تستغرق وقت كي يخرج منها الممثل.

وأشار إلى أنه يحب مشاهدة فيلم «البيه البواب»، وكذلك من الشخصيات التي يستمتع بمشاهدتها الفنان سمير غانم، والفنان فؤاد المهندس، مضيفًا أنه يفضل تقديم الأعمال الخاصة بالتراث الشعبي، ويتمنى تقديم شخصية أحمد نوتردام في المسرح.

وقدم محمد ممدوح، العديد من المسلسلات منها مسلسل لعبة نيوتن عام 2021، ومسلسل خلي بالك من زيزي عام 2021، وفيلم أهل الكهف عام 2021، وفيلم العارف عام 2021.