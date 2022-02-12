رسميا - النتيجة النهائية لانتخابات الزمالك بالأصوات

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فاز مرتضى منصور رئيس الزمالك بالانتخابات التي أجريت أمس الجمعة ليبدأ ولاية جديدة ستستمر حتى عام 2025.

وتنافس 3 مرشحين على مقعد رئاسة نادي الزمالك، هم: مرتضى منصور وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، وعمر هريدي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق.

وحصل مرتضى منصور على 21109 صوتًا بينما حصد أحمد سليمان 15928 صوتًا، في حين لم يجمع عمر هريدي سوى 958 صوتًا.

وتعد هذه الولاية هي الثالثة تواليًا لمرتضى منصور في منصب رئاسة الزمالك.

وجاءت نتيجة الأصوات في مجمل العملية الانتخابية كالآتي:

وجاءت الأصوات على مقعد الرئيس، عمر هريدي (958)، مرتضى منصور (21109)، أحمد سليمان (15928) صوتا.

وعلى مقعد نائب الرئيس، هشام نصر (14947)، مصطفى هدهود (18824) صوتا.

وعلى مقعد أمين الصندوق، خالد لطيف (20852)، هاني شكري (13236).

وعلى مقعد العضوية فوق السن، جمال عبدالحميد (١٩٩٧٥)، احمد مرتضى منصور (١٨٥١٢)، مريم رزق (١٦٧٥٠)، علاء مقلد (١٧)، سليمان وهدان (15)، علاء ناجي (14)، هشام يكن (١٢١٢٤)، عبد الله جورج (١٣٠٥٠).

وعلى مقعد العضوية تحت السن، بسنت سيد جوهر ٢٣ الف صوتا اعلى اصوات، احمد دعبس ١٧ الف صوتا، محمود محمد طه ١٦ الف صوتا.