وزير الرياضة يلتقي رئيسي الاتحادين الدولي والإفريقي للسلة على هامش مونديال الأندية

التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع هماني نيونج رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة وانيبال مناف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة السلة وأمادو فال رئيس بطولة أبطال إفريقيا.

وجاء ذلك على هامش افتتاح بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة والتي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق ليكلاند ماجيك الأمريكي لتحديد صاحب المركز الثالث في البطولة، بينما يلعب بورجوس الإسباني المباراة النهائية أمام فلامنجو البرازيلي.

وتطرق اللقاء للحديث حول ما تم اتخاذه من تجهيزات وترتيبات متعلقة باستضافة الحدث الرياضي العالمي بطولة كأس العالم لأندية كرة السلة بمشاركة أندية الزمالك من مصر ممثلا عن القارة الإفريقية وسان بابلو بورغوس الإسباني ممثل أوروبا، وفلامنغو البرازيلي ممثل أميركا الجنوبية، وليك لاند ماجيك الأميركي ممثل أميركا الشمالية.

وأكد وزير الرياضة خلال لقائه مع رئيس الاتحاد الدولى لكرة السلة أن الوزارة حريصة علي تذليل كافة العقبات وتوفير الإمكانيات التي تضمن نجاح البطولة وكافة الأحداث والفعاليات الدولية بما يتناسب مع مكانة مصر الدولية، لافتاً إلى أن مصر تعلم جيدا أهمية الرياضة وأنها تظل دائما من القوة الناعمة التي تجمع الشعوب وتعمل على نبذ التعصب والعنف وتقرب بين مختلف الشعوب.

وأشار إلى أن مشاركة نادي الزمالك ممثلا عن القارة الإفريقية يعكس الريادة المصرية القارية، مثمنًا على أداء الزمالك خلال مباراته في نصف نهائى البطولة رغم خسارته، مطالباً اللاعبين بالتركيز وبذل الجهد لتحقيق الفوز برونزية بطولة العالم.

ولفت إلى أن استضافة مصر لتلك البطولة يأتي استكمالاً لنهج الدولة المصرية نحو استضافة الأحداث والبطولات الرياضية الدولية بدعم كامل من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيراً إلى تقديم كل الدعم لمختلف الاتحادات الرياضية المصرية لتنفيذ برامجها وخططها، والتعاون مع الاتحادات الدولية بشأن استضافة مصر لمختلف بطولاتها.

وتابع: "القيادة السياسية المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالرياضة وتعتبرها ملف حيوي ورئيسي من ملفات الدولة المصرية"، مؤكدأ أن مصر جاهزة لاستضافة البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها مصر، والطفرة الإنشائية والإنجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الإنجازات خلال الفترة الراهنة.

وأوضح أن الحضور الجماهيري المكثف لمتابعة منافسات البطولة التي تقام لأول مرة في تاريخ القارة الإفريقية لأول مرة، يُضفي إثارة وحماس أكثر للمنافسات، مبدياً سعادته بثقة الاتحاد الدولي لكرة السلة عقب منحه مصر شرف استضافة بطولة كأس العالم للأندية التى تقام خلال الفترة من 11 وحتى 14 فبراير الجاري.

فيما أكد رئيس الاتحاد الدولى لكرة السلة ثقته في قدرة وإمكانيات مصر فى تنظيم واستضافة البطولة على أعلى مستوى، لافتاً إلى التعاون المثمر مع الاتحادين المصرى والافريقي سعياً نحو الخروج بالبطولة فى أبهى صورة.