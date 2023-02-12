ڤاليو تسجل مبيعات بأكثر من مليار جنيه فى مراكز تسوق ماجد الفطيم بمصر

أعلنت شركة ماجد الفطيم، مالكة مراكز التسوق والمجتمعات المحلية في مجال تجارة التجزئة والترفيه في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وشركة ڤاليو ، المنصة المتخصصة في خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، عن تسجيل إجمالي مبيعات بأكثر من مليار جنيه مصري عبر خدمة "الشراء الآن والدفع لاحقًا" في جميع مراكز تسوق ماجد الفطيم في مصر، وذلك منذ بداية الشراكة بينهما.

وذكرت الفطيم وڤاليو في بيان مشترك، أنه تم تسجيل المبيعات في مول مصر، وسيتي سنتر ألماظة، وسيتي سنتر الإسكندرية، وسيتي سنتر المعادي. وسيتم إطلاق عرضا حصريا لمدة يوم واحد في 13 فبراير، حيث سيُمكن العملاء من الحصول على منتجات بدون رسوم شراء، وبدون دفعة أولى، وبدون فوائد لمدة ستة أشهر.

وأوضح البيان أنه تم تسجيل أعلى قدر من المبيعات عبر الاستفادة من العروض والعروض الترويجية الخاصة بـ«ڤاليو» من قبل المستأجرين فى المولات: Bershka ، Carrefour،Dream 2000، EGO ، El Araby Group ، Furniture ، LC Waikiki ، L'azurde ، Miss L ، ، Mazaya ، Pull & Bear ، Raya Electronics، Select ، Sharaf DG ، Tradeline ، Vodafone ، Xiaomi ، Zara ، 2B .

من جانبها، ذكرت رشا عزب، المدير الإقليمي لمراكز تسوق "ماجد الفطيم" في المنطقة الغربية، أن الشراكة مع ڤاليو حققت نجاحًا لا مثيل له ، متابعا" نتطلع إلى مواصلة دفع النمو مع تحديد الفرص التي توفر لمجتمعنا حلول دفع مرنة للحصول على تجربة تسوق لا مثيل لها".

وأضاف وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، قائلا: "تؤكد شراكتنا الناجحة مع ماجد الفطيم على التزام «ڤاليو» بتوفير حلول مالية مؤثرة وقيمة طويلة الأجل للأشخاص الذين يعتمدون على خدماتنا المالية المبتكرة يوميًا. خاصة وأننا نهدف إلى تقديم حلول مالية فريدة إلى السوق توفر القدرة على تحمل التكاليف للجميع ، وفي المقابل، تساعد التجار في قطاع التجزئة في مصر على تنمية أعمالهم بشكل مستدام على الرغم من ظروف السوق. كما يأتي هذا الإنجاز في وقت مهم في تاريخ «ڤاليو» حيث نحتفل أيضًا بتجاوز مليوني معاملة مالية على منصتنا منذ انطلاقها. ومن خلال الشراكات الناجحة مثل هذه المستمرة ، نتطلع إلى لعب دور أكبر في دفع وريادة الابتكار في السوق، لتحقيق الفائدة الأكبر للأفراد والشركات".