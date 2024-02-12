أسامة كمال: إذا أراد أحد عداء مصر فأهلا بالمعارك

استعرض الإعلامي أسامة كمال، تحذير جنرال إسرائيلي سابق من خطورة تبعات استفزاز الجيش المصري باجتياح محور فيلادلفيا، وقوله إن «جيش إسرائيل لن يتمكن من إيقاف الجيش المصري حينها».

وقال خلال تقديمه لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، إن «الجنرال الإسرائيلي صرح بأن الحكومة المصرية لن تسمح بوجود إسرائيليين على الجهة الأخرى من معبر رفح، كما أنها حذرت من تهجير الفلسطينيين أكثر من مرة».

وأشار إلى أن «الجنرال الإسرائيلي حذر من أن دخول رفح يمكن أن يلغي معاهدة السلام ويحول مصر لدولة عدو»، مضيفًا: «المسئول قال إن مصر تمتلك أقوى جيش في الشرق الأوسط، و4 آلاف دبابة وأفضل أسطول بحري في المنطقة، ولا أعداء لها في المنطقة سوى إسرائيل».

وأضاف: «إذا كان هناك أحد يحاول معاداة مصر فديما بنقول يا أهلا بالمعارك.. نحن لسنا دعاة حرب ولا نريد عدوانًا، ولا نقبل ما يحدث في غزة دولة وشعبًا».

واستطرد: «نحن متماسكون ونحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ مرة بالدبلوماسية والمباحثات ومحاولات الوصول إلى هدنة ووقف إطلاق نار، ومرات عديدة لإدخال المساعدات الإنسانية، هذا رأيناه يحدث حتى لو شكك المشككون فيه».