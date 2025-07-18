مقتل طالب وإصابة 21 بعد تحطم حافلة مدرسية في بريطانيا

لقي طالب حتفه وأصيب 21 آخرين، بعد أن تحطمت حافلة مدرسية كانت تقل طلابا وموظفين من رحلة يومية في مقاطعة سومرست البريطانية أمس الخميس.

وتم نقل المصابين الـ21 إلى المستشفى، من بينهم العديد الذين كانوا يعانون من إصابات خطيرة، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة.

وخلال مؤتمر صحفي عقد أمس الخميس، تبين أن رجل إطفاء خارج الخدمة كان يسافر خلف الحافلة، تمكن من البدء في إجلاء الركاب على الفور.

وأكدت المؤسسة التي تدير مدرسة ماينهيد الإعدادية أن الطفل المتوفي كان أحد تلاميذها.

وقال مارك إدجنجتون، كبير مفتشي شرطة أفون وسومرست، في تصريحات له خارج مركز شرطة بريدجووتر "يمكن أن نؤكد في هذه الليلة أن طفلا واحدا توفي للأسف",

وكانت الحافلة في طريق عودتها إلى مدرسة ماينهيد الإعدادية القريبة وعلى متنها ما بين 60 و70 راكبا تقريبا.