استشهاد 8 فلسطينيين بقصف إسرائيلي لخان يونس جنوبي قطاع غزة

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استشهد 8 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، باستشهاد 5 مواطنين بينهم 3 نساء وطفل، وأكثر من 20 مصابا في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في مواصي مدينة خان يونس.

وأضافت أن مواطنة ونجلها استشهادا وأصيب 9 آخرين جراء قصف مسيرة للاحتلال مدرسة الحناوي شمال غرب خان يونس، كما استشهد طفل وأصيب آخرون في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين قرب الأرض الطيبة بمواصي خان يونس.

وأطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي قذائفها بالتزامن مع إطلاق نار كثيف على المناطق الشرقية والغربية والشمالية من مدينة غزة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، استشهد 56 مواطنا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

وخلف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، أكثر من 198 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.