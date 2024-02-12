أعلنت مفوضية الانتخابات العامة الباكستانية في العاصمة إسلام آباد، الانتهاء من فرز أصوات الانتخابات العامة، حيث أظهرت النتائج تصدر حزب "حركة إنصاف" بقيادة رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وكان رئيس الوزراء الباكستانى الأسبق، ولاعب الكريكت الدولي المعتزل، المسجون حاليا، عمران خان، أعلن فوزه فى الانتخابات، أمس، وقبل الإعلان الرسمي للنتائج النهائية للانتخابات الباكستانية لعام 2024.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق فوزه بالانتخابات في رسالة صوتية ومرئية نُشرت بتقنية الذكاء الاصطناعي على حسابه بمنصة "إكس"، من داخل محبسه، حيث رفض إعلان منافسه نواز شريف الفوز في الانتخابات، داعيا أنصاره إلى الاحتفال بالفوز الذي تحقق رغم ما وصفه بحملة القمع على حزبه.

ويواجه عمران خان، النجم الرياضي السابق، البالغ 71 عاما، سلسلة من الاتهامات منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت برلماني بحجب الثقة، حيث وجهت له أكثر من 150 تهمة، واعتقل في مايو 2023 على خلفية التحقيق في القضايا المتهم بها، كان أبرز تلك التهم التي حكم عليه فيها مع زوجته الثالثة بشرى بيبي.

ولكن، من هم زوجات عمران خان الثلاث؟

تزوج خان، المولود لأسرة متوسطة الحال في مدينة لاهور عاصمة محافظة البنجاب، ثاني أكبر ولاية باكستانية، والذي عرف في بداياته بكونه لاعبا وقائدا لفريق الكريكيت الباكستاني، ثلاث زوجات.

الزوجة الأولى.. صحفية بريطانية

تزوج خان من الناشطة الصحفية البريطانية جاميما جولدسميث، ابنة رجل الأعمال والمليونير البريطاني سير جيمز جولدسميث، اليهودية الأصل، بعد إعلانها اعتناق الإسلام في عام 1995.

وكانت جاميما تبلغ من العمر عندما تزوجت خان 20 عاماً فقط، فيما كان هو ضعف عمرها.

وأنجب خان منها طفلين، قبل أن ينفصلا بعد تسع سنوات من الزواج، وتحديدا في عام 2004، بسبب صعوبة تأقلمها مع الحياة السياسية لعمران، والاتهامات التي تعرضت لها بسبب خلفيتها اليهودية، وفق ما نقلت شبكة الجزيرة.

الزوجة الثانية.. مذيعة بي بي سي

وبعد عام واحد، تزوج خان، في عام 2005، من مذيعة شبكة "بي بي سي" البريطانية، الباكستانية الأصل، ريهام خان، لعدة أشهر قبل أن يطلقها.

وفي عام 2018، أصدرت ريهام كتاباً انتقدت فيه بشدة زوجها السابق، إلا أنه وبالرغم من ذلك، فقد فاز حينها حزب "حركة إنصاف" بزعامة عمران خان في الانتخابات، بحسب فضائية ما نقلته العربية.

الزوجة الثالثة.. قبل إتمام العدة الشرعية

وتزوج خان أيضا من بشرى بيبي، عام 2018، وسط اتهامات بممارسة ضغوط على زوجها السابق، وإجباره على تطليقها، واتهامات لعمران خان بارتباطه بها قبل انتهاء العدة الشرعية.

وكانت بيبي متزوجة في وقت سابق من خوار فريد مانكا، وهو مسئول رفيع المستوى في مصلحة الجمارك في العاصمة الباكستانية إسلام آباد وأنجبت منه أولادها الخمسة، إلا أن طليقها اتهم خان بالزواج من طليقته قبل إتمام العدة الشرعية وإقامة علاقة غير شرعية، ما أدى إلى الإضرار به وأسرته.

وفي حين ينفي خان الاتهام وأكد أن زواجه من بشرى تم بعد انتهاء عدتها الشرعية، فقد قضت محكمة باكستانية، الأسبوع الماضي، بسجن عمران خان وزوجته لمدة 7 سنوات بعد إبطال زواجهما، في أحدث حكم ضد رئيس الوزراء الأسبق، وفق ما نقلت شبكة "بي بي سي".