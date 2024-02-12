إصابة عميد كلية البنات الأزهرية وموظف في حادث تصادم بصحراوي المنيا الشرقي القديم

أصيب عميد كلية البنات الأزهرية الدكتور إمام الشافعي، وآخر في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بمحافظة المنيا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الصحراوي الشرقي القديم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة الدكتور إمام الشافعي محمد، عميد كلية البنات الأزهرية بالمنيا، والثاني على محمود موظف بكلية البنات الأزهرية نتيجة تصادم سيارة بأخرى، وفرت هاربة، وتم نقلهما لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بموجب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.