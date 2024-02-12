الشرق للأخبار: محمود عباس يؤكد استعداد فتح لإنهاء الانقسام مع حماس بحوار جدي

قالت مصادر فلسطينية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بحث مع أمير قطر تميم بن حمد، الوساطة بين حركتي فتح وحماس.



وأضافت المصادر في تصريحات لفضائية «الشرق» للأخبار، مساء الاثنين، أن «أبو مازن رحب بوساطة قطرية لدخول حماس إلى منظمة التحرير».



وأشارت إلى أن «الرئيس الفلسطيني أبدى في قطر الاستعداد لتشكيلة حكومة فلسطينية من الخبراء»، قائلة إن «أبو مازن أكد أن حكومة الخبراء ستتولى مهمة إعادة إعمار غزة».



ولفتت إلى أن «عباس أكد أن حكومة الخبراء ستقوم بإصلاحات واسعة بمؤسسات السلطة»، موضحة أن «الرئيس الفلسطيني أبلغ أمير قطر أن تشكيل حكومة خبراء أصبحت مهمة عاجلة».



وذكرت المصادر أن «أبو مازن» أبدى في قطر استعداد فتح لإنهاء الانقسام مع حركة حماس بحوار جدي.



وفي وقت سابق، استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الدوحة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن أمير قطر وعباس استعرضا «آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة».



وحذر الرئيس الفلسطيني من «المخاطر الجسيمة المترتبة على شن جيش الاحتلال هجوماً على مدينة رفح جنوب قطاع غزة»، كما أكد «ضرورة تدخل المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية لإلزام إسرائيل بوقف حربها».