 وزير الخارجية يعقد لقاء ثنائيا ومباحثات موسعة مع نظيرته السلوفينية - بوابة الشروق
الإثنين 12 فبراير 2024 12:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

وزير الخارجية يعقد لقاء ثنائيا ومباحثات موسعة مع نظيرته السلوفينية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 12 فبراير 2024 - 12:34 م | آخر تحديث: الإثنين 12 فبراير 2024 - 12:40 م

عقد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين، لقاء ثنائياً ومباحثات موسعة مع نظيرته السلوڤينية تانيا فايون، وذلك خلال زيارته الحالية إلى العاصمة ليوبليانا.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على منصة "أكس" - "اهتمام مشترك بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتقدير مصري لمواقف "ليوبليانا" الداعمة للقضية الفلسطينية".

ويقوم وزير الخارجية حاليا بزيارة إلى العاصمة السلوفينية، حيث من المقرر أن يترأس الجانب المصري المشارك في أعمال الجولة الثانية للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوفينيا على مستوى وزيري الخارجية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك