وزير الخارجية يعقد لقاء ثنائيا ومباحثات موسعة مع نظيرته السلوفينية

عقد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين، لقاء ثنائياً ومباحثات موسعة مع نظيرته السلوڤينية تانيا فايون، وذلك خلال زيارته الحالية إلى العاصمة ليوبليانا.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على منصة "أكس" - "اهتمام مشترك بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتقدير مصري لمواقف "ليوبليانا" الداعمة للقضية الفلسطينية".

ويقوم وزير الخارجية حاليا بزيارة إلى العاصمة السلوفينية، حيث من المقرر أن يترأس الجانب المصري المشارك في أعمال الجولة الثانية للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوفينيا على مستوى وزيري الخارجية.