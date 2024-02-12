اشتعال حريق في متنزه للألعاب المائية في السويد

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شب حريق ضخم في متنزه للألعاب المائية تحت الانشاء في مدينة جوتنبرج السويدية اليوم الاثنين.

وقال متحدث باسم حديقة ليسبرج الترفيهية التي تضم متنزه الألعاب المائية، في تصريحات لوكالة الأنباء السويدية (تي.تي)، إن النيران اشتعلت في المبنى بأكمله.

وذكرت الشرطة أن عدة أشخاص أصيبوا جراء الحريق، ولكنهم جميعا استطاعوا الانتقال بأنفسهم للحصول على الرعاية الصحية.

ولم يعرف على الفور سبب الحريق الذي شب في متنزه أوشيانا للألعاب المائية.

وبثت قناة "إس.تي.في" التليفزيونية السويدية مقاطع فيديو تظهر أعمدة الدخان الأسود وهي تنبعث من موقع الحريق في سماء المدينة.

وحث مسؤولو الحماية المدنية السكان في المنطقة المجاورة لموقع الحريق على البقاء في منازلهم وإغلاق الأبواب والنوافذ وأنظمة التهوية.

وقالت الشرطة إنه تم إخلاء المباني المجاورة لموقع الحريق، بما في ذلك أحد الفنادق.

وكان من المقرر افتتاح متنزه أوشيانا الصيف المقبل داخل حديقة لايسبرج، التي تعتبر اكبر حديقة ترفيهية في اسكندنافيا.