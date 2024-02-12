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بابا الفاتيكان يستقبل رئيس الأرجنتين خافيير ميلي

روما (د ب أ)
نشر في: الإثنين 12 فبراير 2024 - 6:54 م | آخر تحديث: الإثنين 12 فبراير 2024 - 6:54 م

استقبل بابا الفاتيكان فرنسيس مواطنه الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي، وعلى الرغم من اختلافاتهما سياسيا وإهانة ميلي للبابا خلال حملته الانتخابية، قال الفاتيكان إنهما أجريا "محادثات ودية".

وقال الفاتيكان اليوم الاثنين إن ميلي، وهو استاذ اقتصاد سابق اكتسب شهرة بسياساته التحررية، عقد جلسه خاصة مع البابا استغرقت ساعة واحدة.

وأضاف الفاتيكان أنه سيتم تعزيز العلاقات بين الفاتيكان والأرجنتين، التي تقطنها أغلبية كاثوليكية. كما تمت مناقشة الأزمة الاقتصادية في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية، إلا أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل.

يذكر أن جدول أعمال زيارة ميلي يشمل اللقاء مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني ورئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا.

وتوترت العلاقات بين الرئيس الأرجنتيني الجديد والبابا، حيث كان ميلي خلال حملته الانتخابية قد وصف الحبر الأعظم، الذي كان في السابق رئيس أساقفة بوينس ايرس بأنه "أحمق" واتهمه بالترويج للشيوعية.

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