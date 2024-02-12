أستاذ علوم سياسية: ترامب يخاطب شريحة كبيرة من الغاضبين بسبب الأوضاع الاقتصادية

أكدت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية، أن المشكلة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والسابق دونالد ترامب أخذت أبعاد ليست مؤسسية ولكنها شخصية، موضحا أن ترامب هو الرئيس الوحيد للولايات المتحدة الذي جاء من خارج المؤسسات الأمريكية وهو رجل أعمال وليس له أي خلفية مؤسساتية.

وأضافت نورهان الشيخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن خطاب ترامب في يوم تنصيب الرئيس الأمريكي لم يشهد من قبل، مشددًا على أن ترامب يخاطب شريحة كبيرة من الناخبين الغاضبين من الأوضاع الاقتصادية.

وأوضحت الدكتورة نورهان الشيخ، أن هناك ازدواجية في المعايير موجودة داخل الولايات المتحدة وأمريكا ليست دولة قانون كما هو واضح وتتدخل بها الأمور الشخصية والنفوذ، مشددة على أن هناك مساندة لبايدن باعتباره ظاهرة جيدة تؤدي الدور المطلوب للمؤسسات.