الإعدام شنقا لسائق خطف طفلا وقتله لسرقة دراجته بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، حكمها في القضية رقم 32528 جنايات مركز الزقازيق لسنة 2024، بمعاقبة سائق بالإعدام شنقا؛ لاتهامه بخطف طفل وقتله لسرقة دراجته النارية "توك توك" بمركز الزقازيق.

كانت النيابة العامة، قد أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليه الطفل محمد أسامة، وسرقة دراجة نارية "توك توك" كان يقوده بدائرة مركز الزقازيق.

تبين من أمر الإحالة، أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن سدد له طعنة استقرت في ظهرة وما أن حاول المجني عليه الاستنجاد ومقاومته مجهشا بالصراخ أجسم عليه وكتم صوته بقطعة من القماش وكال له طعنتان استقرا بصدر المجني عليه مستخدما في ذلك سلاحا أبيض "سكين"، قاصدا من ذلك إزهاق روحه، وظل عليه حتى لفظ المجني عليه عليه أنفاسه الأخيرة، وسرق دراجته النارية بعدما خطفه على النحو المبين في التحقيق.