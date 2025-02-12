الرئيس اللبناني: نرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

أكّد الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الأربعاء، رفض بلاده الطروحات التي تؤدي إلى حصول أي نوع من أنواع تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وقال عون ، خلال استقباله اليوم في قصر بعبدا وزير خارجية البرتغال باولو رانجيل: "نؤكد أهمية المبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية في عام 2002" ، مجددا تأكيد "الموقف اللبناني الثابت من القضية الفلسطينية الداعم لحل الدولتين الذي يحفظ حقوق الفلسطينيين وينهي معاناتهم ويحقق الاستقرار المنشود في منطقة الشرق الأوسط".

ودعا "دول الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها ضمن المهلة المحددة في 18 فبراير الجاري"، مؤكداً "على ضرورة التزامها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في هذا السياق".

وتناول الرئيس عون "مسألة النازحين السوريين في لبنان وما تمثله من عبء على المستويات كافة"، معيداً التأكيد على ضرورة عودتهم إلى بلادهم بعد تغيير النظام فيها وانتفاء الأسباب التي تبرر بقاءهم في لبنان".

بدوره ، أكد الوزير البرتغالي أن زيارته "تهدف إلى إظهار الثقة بهذه المسيرة والأمل في أن تتمكن من تحقيق السلام والازدهار وتوفير الفرصة لأن يكون صوت لبنان مسموعا في المجتمع الدولي لما يتمتع به من قدرة على تجسيد التفهم والتفاهم في محيطه".

واعتبر أن "لبنان يمكنه، وكما كان ماضياً، أن يبقى مستقبلا مثالا للسلام في المنطقة والعالم الامر الذي يتطلب التوازن ووجود شعوب معتدلة ولديها القدرة على التواصل والتفاهم في ما بينها".

وأكد الوزير البرتغالي أن بلاده "تدعم بشكل ثابت حل قيام الدولتين وإعادة اعمار قطاع غزة وإعطاء السلطة الفلسطينة القدرة على إدارة هذه العملية بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة كما في لبنان".