تقارير: نجم ليفربول على رادار الدوري السعودي

أكدت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن أحد الأندية السعودية تخطط لضم نجم ليفربول الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيحيفة المقبلة.

وبحسب موقع «TEAMtalk» الإنجليزي، فإن ناديي الهلال والنصر، يخططان للحصول على خدمات الكولومبي لويس دياز، نجم ليفربول، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضاف التقرير أن الهلال والنصر على استعداد لوضع عرض كبير على طاولة ليفربول، من أجل ضم دياز، الذي يرتبط بعقد حتى صيف 2027.

وكان العالمي قد تعاقد مع جون دوران في الميركاتو التشوي، مقابل 77 مليون يورو.

ومع ذلك، لا يبدو أن ليفربول يهتم ببيع لويس دياز هذا الصيف، حيث يتبقى للكولومبي موسمين آخرين في عقده، ولكن إذا تلقى عرضا مغريا للغاية، فقد يتحول المشهد إلى سيناريو جديد.