تفاصيل انقلاب سيارة الفنان كمال أبو رية أعلى وصلة دهشور بالجيزة

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توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة انقلاب سيارة الفنان كمال أبو رية أعلى وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر، إلى أن خلال سير الفنان بالسيارة حدث كسر في "المقص" أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده وانقلاب السيارة.

وتابعت التحريات أن الحادث أسفر عن حدوث تلفيات كبيرة في السيارة ونجاة الفنان من الحادث دون أية إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد وقوع حادث مروري بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين انقلاب سيارة الفنان كمال أبو رية نتيجة اختلال عجلة القيادة بيدة دون وقوع اى إصابات، وتم استعدال السيارة بجانب الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.