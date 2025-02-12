مؤتمر «مصر والأمم المتحدة ثمانون عاما من الإسهام» يستعرض مسار الشراكة التاريخية بين الطرفين

في إطار جهود إحياء الذكرى السنوية الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة، انطلقت، اليوم، فعاليات مؤتمر "مصر والأمم المتحدة: ثمانون عامًا من الإسهام"، الذي يُعقد بالتعاون بين قطاع الشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي وزارة الخارجية المصرية، ومنظومة الأمم المتحدة في مصر، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض مسيرة التعاون الوثيق بين مصر والأمم المتحدة على مدار العقود الماضية، وإبراز دور مصر الفاعل في مجالات السلم والأمن والتنمية الدولية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور السفير عمرو الجويلي، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، وإلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة حنان علي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية رئيس المؤتمر إلى جانب نخبة من المسئولين والخبراء والأكاديميين وممثلي الأمم المتحدة في مصر.

ويضم المؤتمر سلسلة من الجلسات النقاشية التي تسلط الضوء على مساهمات مصر المتنوعة في منظومة الأمم المتحدة.

وتناولت الجلسة الأولى دور مصر في حفظ السلم والأمن الدوليين، بما يشمل جهودها في نزع السلاح وعمليات حفظ السلام، وترأسها الدكتور محمد سالمان طايع، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بمشاركة السفير سيف الله قنديل، مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام، وعدد من كبار المسئولين، بحسب بيان لمركز إعلام الأمم المتحدة في مصر.

وناقشت الجلسة الثانية مساهمة مصر في التنمية الدولية، من خلال استعراض العلاقات الاقتصادية العالمية، وقضايا البيئة وتغير المناخ، والتطور الحضري.

وشارك فيها كل من السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأحمد رزق مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر، إلى جانب عدد من المسئولين والخبراء.

أما الجلسة الثالثة، فقد ركزت على إسهامات مصر في الوكالات الدولية المتخصصة والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، بينما استعرضت الجلسة الرابعة دور مصر في مجالات تمكين المرأة، والصحة، والسكان، والأمن الغذائي، بمشاركة ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، من بينها جان بيير دومارجوري، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، الدكتورة نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، مروة علم الدين، القائم بأعمال ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، إيف ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والدكتور أحمد مختار مدير البرامج الفنية والاقتصادية المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

ويعكس هذا المؤتمر التزام مصر والأمم المتحدة بتعزيز شراكتهما لتحقيق الأهداف المشتركة في التنمية المستدامة والسلام والأمن الدوليين.

كما يمثل منصة للحوار البناء بين الخبراء وصناع القرار لرسم ملامح المستقبل، ودعم الدور المصري في منظومة الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تُختتم أعمال المؤتمر غدًا، مع إصدار توصيات تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون بين مصر والأمم المتحدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الاستقرار والازدهار.