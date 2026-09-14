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صوّت مجلس النواب الليبي، الاثنين، بالإجماع على اعتماد الاتفاق النهائي للجنة الحوار المصغرة "4+4"، القاضي بإعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات وتعديل إطار الانتخابات لإجرائها خلال عامين.

جاء ذلك خلال جلسة رسمية عقدت في مقر المجلس بمدينة بنغازي شرقي البلاد، وفق بيان المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبر موقع "فيسبوك".

وقال البيان إن "مجلس النواب صوّت بالإجماع على اعتماد الاتفاق النهائي للجنة (4+4)".

وفي 30 أغسطس الماضي وقّع أعضاء اللجنة، في مقر البعثة الأممية بالعاصمة طرابلس، اتفاقا لإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار الانتخابي (مجموعة القوانين التي تنظم وتدير العملية الانتخابية).

وحدد الاتفاق جدولا زمنيا لإجراء "الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة في مدة لا تتجاوز 24 شهرا".

وبرعاية البعثة الأممية، أجرت اللجنة منذ أبريل الماضي حوارا لكسر الجمود السياسي ودفع تنفيذ خريطة الطريق الأممية، خصوصا في ملفي الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية.

وفي 21 أغسطس أعلنت المبعوثة الأممية هانا تيتيه خريطة طريق بثلاث ركائز، أولها تطبيق إطار انتخابي سليم فنيا ومقبول سياسيا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، والثانية توحيد المؤسسات عبر حكومة موحدة جديدة، وأخيرا إجراء حوار بين شرائح عديدة من الليبيين.

ومنذ سنوات، تبذل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جهودا لمعالجة خلافات مزمنة بين مؤسسات ليبية تحول دون إجراء الانتخابات في البلد الغني بالنفط والغاز.

وتوجد في ليبيا حكومتان، إحداهما حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس وتدير غربي البلاد، والأخرى كلفها مجلس النواب مطلع 2022 وتتخذ من بنغازي مقرا وتدير شرقي البلاد ومعظم مناطق الجنوب.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة، وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي (1969-2011).