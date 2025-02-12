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يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه استحق العودة في النتيجة وتحقيق الفوز أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في تصريحات بعد المباراة لقناة بي إن سبورتس: "استحقينا العودة في النتيجة أمام مانشستر سيتي، لأننا كنا الأخطر في المباراة هجوميا ودفاعيا".

وأضاف: " كان لدينا تكتل دفاعي جيد وقوي ولم يسهل اختراقه، يجب أن ندرك أننا تقدمنا في المباراة الأولى فقط ومازال هناك مباراة أخرى".

وانتصر ريال مدريد على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة الحالية.