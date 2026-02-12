المشروع الوطني للقراءة يسلم الأعمال الكاملة للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل للمتابع رقم مليون

سلَّم المشروع الوطني للقراءة جائزة المتابع رقم مليون على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"؛ وذلك خلال احتفالية أقيمت داخل مكتبة الشروق في سيتي سنتر ألماظة.

وتضمنت الجائزة مجموعة من مجلدات الأعمال الكاملة للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، الصادرة عن دار الشروق، إلى جانب تذاكر لزيارة المتحف المصري، في إطار حرص المشروع على تشجيع القراءة وتعزيز الوعي الثقافي وربط الأجيال الجديدة برموز الفكر والتاريخ.

وقام بتسليم الجائزة الدكتور محمود فؤاد، مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم وأحد المشرفين على مسابقة المشروع الوطني للقراءة، مؤكدا أن الوصول إلى مليون متابع يمثل محطة مهمة في مسيرة المشروع، ويعكس تنامي الاهتمام المجتمعي بالقراءة والمعرفة.

وفاز بالجائزة الدكتور صبري موسى عبدالعزيز، وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التعليم والطلاب بجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - السلام، حيث أعرب عن سعادته بالتكريم، مشيدا بالدور الذي يقوم به المشروع في دعم ثقافة القراءة وتحفيز مختلف الفئات العمرية على التفاعل مع الكتاب.

ويواصل المشروع الوطني للقراءة فعالياته ومبادراته الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الاطلاع والمعرفة، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الثقافية والتعليمية في مختلف أنحاء الجمهورية.

يذكر أن المشروع الوطني للقراءة هو مشروع تنافسي مستدام يهدف إلى توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، التي تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها وصولا إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، فضلا عن الحفاظ على اللغة العربية، وذلك بمشاركة وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وبالتنسيق مع وزارات التعليم العالي والثقافة والشباب والرياضة.

ويستمر المشروع لمدة عشرة أعوام وفق خطة عشرية تماشيا مع خطة مصر 2030، تبلغ قيمة دعمها نصف مليار جنيه، بواقع 50 مليون جنيه كل عام لجوائز الفائزين والخدمات اللوجستية