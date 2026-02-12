بيت السناري يستضيف الدورة السادسة من معرض الفن التشكيلي «Something Else» تحت شعار «حرر نفسك»

يستضيف بيت السناري بالسيدة زينب، لأول مرة، الدورة السادسة من معرض "Something Else 2026" والمستمر حتى 27 فبراير الجاري.

يُقام المعرض هذا العام تحت شعار "حرر نفسك"، والذي أسسه الفنان معتز نصر الدين (مؤسس درب 1718)، وذلك بعد إقامته لخمس دورات في القلعة.

ويُقدم المعرض أعمال 33 فنانا وفنانة من 20 دولة (من مصر والعالم)، ومن ضمنهم "فاليريا كونتارينو ويانينج زو، داريو موهرو، باور إكروث ومونيكا هيرانو مع ماريانا سيسما"، ومن بين الفنانين المشاركين: "جوناثان سليمان عوض الله، دنغ يوفنج، روشا سيلفا، رانيا عاطف، ليف هولمستراند، ميلاني بارتاميان، ألكسندرا وميتكو وسوفيا ميتكو، إسلام سيف النصر".

وينتمي الفنانون إلى 20 دولة ومن أجيال متعددة، حيث يستخدمون وسائط وأساليب متنوعة لرسم خريطة للوعي الذاتي تعبر عن حس المسئولية في زمن يتسم بعدم اليقين واختلال التوازن.

يشار إلى أن معرض "Something Else 2026" تجربة فنية تتجاوز العرض التقليدي لتصبح مساحة تفكير نقدي في معنى التحرر والمسئولية الفردية والجماعية؛ فالحلم، كما يوحي المعرض، ليس هروبا من الواقع، بل وسيلة لإعادة صياغته.