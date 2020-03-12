دعا رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إلى رفع "العقوبات الجنائية" ضد بلاده حتى تتاح لها فرصة أفضل للتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" الذي لم يصل بعد إلى الأراضي الفنزويلية.

وفي خطاب متلفز ، قال مادورو إن الفيروس "يمكن أن يدخل بلادنا في أي لحظة"، وأنه ينبغي على ترامب أن يفكر في رفع العقوبات حتى تتمكن فنزويلا من "شراء كل ما تحتاجه" لعلاج المرض وكبح انتقال العدوى.

كما دعا مادورو، رئيس كولومبيا المجاورة إيفان دوكي، للانضمام إليه في تنحية خلافاتهما السياسية جانباً للتنسيق بين "وزارة الصحة في كلا البلدين بشكل مباشر" - لمنع انتشار الفيروس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أصبح وباء عالميا، حيث بلغ عدد المصابين به 130 ألفا و307 أشخاص، وعدد الوفيات 4756 شخصا.