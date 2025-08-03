البحث عن راكبَي طائرة سقطت في البحر قبالة مايوركا الإسبانية

أعلنت قوات الأمن الاسبانية، اليوم الأحد، أن خدمات الإنقاذ تبحث عن راكبَي طائرة خفيفة بمقعدين سقطت في البحر مساء السبت قبالة جزيرة مايوركا في البليار.

وقع الحادث قرابة الساعة 20,00 (بالتوقيت المحلي) من مساء السبت في منطقة قريبة من منارة بورت دي سولير في الجزء الشمالي من الجزيرة الواقعة في البحر الأبيض المتوسط، بحسب بيان مقتضب صادر عن الحرس المدني.

وقال أشخاص شاهدوا الحادث من على متن قارب للشرطة إن الطائرة التي غادرت مطارا في مايوركا قبل ساعتين، تحطمت في البحر، على بعد حوالى 100 متر من الساحل، وفق وكالة فرانس برس.

وأكدت تقارير صحفية محلية أن الطائرة كانت تقوم بمناورات جوية قبل الحادث.

ولا تزال فرق الإنقاذ التي لم تنتشل حتى الآن سوى جزء من حطام الطائرة تبحث عن راكبَيها في المنطقة حيث يبلغ عمق المياه حوالى 30 مترا. ولم تُعرف هوية الراكبَين بعد.