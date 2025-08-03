 وزير الخارجية يتوجه إلى كمبالا للمشاركة في الجولة 2 لمشاورات القضايا المشتركة بين مصر وأوغندا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية يتوجه إلى كمبالا للمشاركة في الجولة 2 لمشاورات القضايا المشتركة بين مصر وأوغندا

هايدي صبري
نشر في: الأحد 3 أغسطس 2025 - 11:26 م | آخر تحديث: الأحد 3 أغسطس 2025 - 11:26 م

توجّه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأحد، إلى العاصمة الأوغندية كمبالا للمشاركة في الجولة الثانية من مشاورات (2+2) التي تجمع وزيري الخارجية والموارد المائية والري من الجانبين المصري والأوغندي.

وتأتي هذه الجولة استكمالًا لمخرجات الجولة الأولى من المشاورات الثنائية، والتي استضافتها القاهرة في ديسمبر 2024.

ومن المقرر أن يلتقي عبد العاطي بعدد من كبار المسؤولين الأوغنديين خلال الزيارة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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