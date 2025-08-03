مئات المحتجين يتضامنون مع غزة أمام القنصلية الأمريكية في إسطنبول

مئات الأشخاص في مظاهرة نظمتها منصة التضامن الإسلامي، أمام القنصلية العامة الأمريكية في إسطنبول للتنديد بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة بدعم أمريكي. المصدر: وكالة أنباء الأناضول

شارك مئات الأشخاص في مظاهرة نظمتها منصة التضامن الإسلامي، أمام القنصلية العامة الأمريكية في إسطنبول للتنديد بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة بدعم أمريكي.

وتضم منصة التضامن الإسلامي، العديد من الجمعيات والأوقاف في تركيا، أبرزها جمعية "أوزغور-در"، وهيئة الإغاثة الإنسانية (İHH).

وذكر مراسل الأناضول أن المئات من أعضاء المنصة تجمعوا الأحد، أمام مسجد محمود تشاووش في منطقة إستينيا، ثم ساروا أمام القنصلية العامة الأمريكية في إسطنبول.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "إمبراطوريتكم الظالمة التي تثير إعجاب حتى هتلر سوف تنهار"، و"تجويع الأطفال عمدا جريمة حرب شنيعة".

كما رددوا هتافات من قبيل "أمريكا المجرمة، إسرائيل القاتلة"، و"طوفان الأقصى سيهزم الصهيونية"، و"الولايات المتحدة المجرمة ارحلي من الشرق الأوسط"، و"يعيش تضامن الأمة".

ومنذ بدئها الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.