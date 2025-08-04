الرئاسة التركية: اعتداء إسرائيل على المسجد الأقصى مرحلة أخرى من الإبادة

برهان الدين دوران أدان بشدة اقتحام بعض الوزراء الإسرائيليين المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية وبرفقة مجموعات متطرف



وصف رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، الأحد، الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى بأنها "مرحلة أخرى من الحرب القذرة والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل".

جاء ذلك في منشور له عبر منصة إكس، تعليقا على اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى في القدس الشرقية، برفقة مستوطنين وتحت حماية الشرطة.

وقال دوران: "أدين بشدة اقتحام بعض الوزراء الإسرائيليين المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية وبرفقة مجموعات متطرفة".

وأشار إلى أن "استهداف المسجد الأقصى يمثل مرحلة أخرى من الحرب القذرة والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وهو استفزاز شنيع ومحاولة لاحتلال الأقصى".

واستشهد دوران، بتصريح للرئيس رجب طيب أردوغان، يؤكد فيه أن "المسجد الأقصى قبلتنا الأولى، وهو خط أحمر لنا".

وشدد على أن القدس المنطقة المشتركة لجميع الديانات السماوية، والمسجد الأقصى مكان العبادة المشترك للمسلمين والإرث المشترك للإنسانية جمعاء.

وأضاف دوران: "سنظل دائمًا مدافعين عن قدسية المسجد الأقصى، إرثنا وذاكرتنا المشتركة، وسنواصل الوقوف إلى جانب جميع أشقائنا الفلسطينيين".

وصباح الأحد، جدد بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، اقتحامه المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وقاد بن غفير، صلاة تلمودية في باحات المسجد، بذكرى ما يسمونه "خراب الهيكل"، وبثت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة "يسرائيل هيوم" والقناة السابعة، مقاطع مصورة لعملية الاقتحام.

وسبق ذلك، اقتحام مئات المستوطنين المسجد لأقصى حيث أدوا صلوات تلمودية، على مرأى من الشرطة التي تؤمِّن الاقتحامات، ويسيطر عليها بن غفير ضمن صلاحياته.

ومنذ بدئها الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.