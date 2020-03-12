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ترامب: إنقاذ الأرواح أهم من مؤشرات البورصة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
د ب أ
نشر فى : الخميس 12 مارس 2020 - 10:15 م | آخر تحديث : الخميس 12 مارس 2020 - 10:15 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إنقاذ الأرواح في ظل تفشي وباء كورونا المستجد أهم من مؤشرات البورصة، وذلك وسط هبوط حاد في مؤشرات البورصة في نيويورك.

وأضاف ترامب في البيت الأبيض: "لا أريد أن يموت المواطنون. هذا كل ما يخصني"، ووصف قراره بحظر معظم رحلات الطيران من أوروبا إلى الأراضي الأمريكية بأنه "قرار صعب".

وقال الرئيس، الذي طالما روج لمكاسب سوق الأوراق المالية منذ توليه مهام منصبه، إن هذه الأرقام "ليست مهمة مقارنة بالحياة والموت".

وقال ترامب: "كل هذه المؤشرات سوف تعاود الارتفاع"، متعهدا بالمضي قدما في برنامج التحفيز المالي، رغم معارضة حزبه الجمهوري لحزمة التحفيز التي اقترحها الديمقراطيون.


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