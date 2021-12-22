وزيرة خارجية ألمانيا: جسر جوي لنقل لاجئي أوكرانيا من مولدوفا

ذكرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن برلين تعمل مع شركاء دوليين على إقامة جسر جوي لنقل اللاجئين الأوكرانيين من مولدوفا.



وقالت الوزيرة عقب اجتماعها مع نظيرها المولدوفي نيكو بوبيسكو في العاصمة تشيسيناو، اليوم السبت، إن مثل هذا الجسر الجوي سيكون "مجديا تماما".



وفي الوقت نفسه، أعلنت بيربوك أن الحكومة الألمانية ستنقل 2500 لاجئ أوكراني من مولدوفا مباشرة إلى ألمانيا في خطوة أولى، مضيفة أنها اتفقت على ذلك مع وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر.



وذكرت بيربوك أن هذا لن يكون سوى بداية لدعم مولدوفا في استقبال وتوزيع اللاجئين مع دول أخرى داخل وخارج الاتحاد الأوروبي، موضحة أنه لهذا الغرض سيجري إنشاء "ممر أخضر" باستخدام حافلات تمر عبر رومانيا، مشيرة إلى أنه سيُجرى أيضا نقل الأشخاص جوا من مولدوفا مباشرة أو عبر بلدان مجاورة ذات سعة أكثر في المطارات.



وأضافت أن هذا يمكن أن يحدث أيضا عبر المحيط الأطلسي - أي إلى الولايات المتحدة أو كندا- قائلة: "يجب أن نكون عمليين للغاية في هذا الموقف، وألا نعد خطة مثالية مئة بالمئة تمتد لثلاثة أشهر".



وقالت بيربوك إن الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات طارئة بقيمة خمسة ملايين يورو لمولدوفا، كما قدمت الحكومة الألمانية ثلاثة ملايين يورو إضافية، مشيرة إلى أن هذه الأموال تأتي إضافة إلى 37 مليون يورو من المساعدات الاقتصادية التي خططت لها وزارة التنمية لهذا العام، مضيفة أن وكالة الإغاثة التقنية الألمانية تورّد أيضا أسرّة مخيمات وأكياس نوم وخيام ومدافئ وطعام.



وبحسب بيانات بوبيسكو، استقبلت مولدوفا حوالي 300 ألف شخص من أوكرانيا، بينهم أكثر من 100 ألف لا يزالون على أراضيها. وتعتبر الجمهورية السوفيتية السابقة من أضعف الدول اقتصاديا في أوروبا.



وقال بوبيسكو إن بلاده فتحت الحدود رغم أن مواردها محدودة للغاية، مضيفا أن مولدوفا بحاجة إلى مزيد من المساعدات الخارجية لضمان الاستقرار والتعامل مع التكاليف الإنسانية المرتبطة باستضافة اللاجئين.



كما أوضح أن مولدوفا مهتمة بتحقيق مزيد من التقارب مع الاتحاد الأوروبي، طالبا الدعم من منظمة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" لمراقبة الحدود مع أوكرانيا، وأشار إلى أن المنظمة يمكنها أن تساعد في تسجيل اللاجئين.



والتقت بيربوك أيضا رئيسة مولدوفا، مايا ساندو.



وتعتزم الوزيرة الألمانية زيارة مركز لاستقبال اللاجئين في أرض المعارض بالعاصمة تشيسيناو.



وبحسب وزارة الخارجية الألمانية، يتم هناك تسجيل الوافدين، وتوفير أماكن إقامة مؤقتة لهم. ويضم المركز وحدة صحية ووحدة تطعيم ضد جائحة كورونا. ويمكن أن تستوعب المنشأة ما يصل إلى 4000 شخص.



وتعتزم بيربوك تفقد نقطة عبور حدودية مع أوكرانيا في وقت لاحق اليوم.