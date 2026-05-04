مدبولي: المواطن المصري هو المستفيد الأول من مكتسبات الإصلاح والتنمية



أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المواطن المصري سيظل هو محور الجهود والغايات، وهو المستفيد الأول من مكتسبات الإصلاح والتنمية، وهو ما يجسده شعار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "صياغة سياسة أفضل من أجل حياة أفضل".

جاء ذلك خلال فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، "عرض الإنجازات والخطوات المستقبلية"، بحضور ممثلون رفيعو المستوى من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وقيادات حكومية ودبلوماسية دولية وشركاء التنمية.

وأضاف مدبولي، أن الحكومة المصرية تؤكد التزامها الكامل بمواصلة مسار الإصلاح والتنمية الاقتصادية وتعزيز الشراكات الدولية، والعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة ومرونة.

وأكد أن الدولة تواصل جهودها في بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار الخاص المحلي والدولي، بما يعزز من ثقة المستثمرين ويدعم تدفق الاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تنظر إلى دور القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمحرك الرئيسي للنمو المستدام وتوفير فرص العمل.

وأوضح أن ختام أعمال البرنامج القطري لمصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يمثل خطوة هامة في مسار التعاون المثمر والبناء بين الجانبين، والذي انطلق قبل 5 أعوام، استمر خلالها التواصل والجهد من فرق العمل من الجانبين لإنجاز عدد كبير من المشروعات في مجالات تنموية في مصر.