تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 20 تشكيلا عصابيا و971 قطعة سلاح ناري، وقضايا تهرب ضريبي بمبلغ 3 مليارات جنيه، وتنفيذ 472 ألف حكم قضائي متنوع، وتغريم 52 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامات الواقية، خلال أسبوع.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ بمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود تلك الحملات خلال أسبوع عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بـ"دمياط - بورسعيد - الدقهلية"، السحر والجمال بـ"الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها 54 متهما، وبحوزتهم 34 قطعة سلاح ناري، وتشكيلين عصابيين ضما 5 متهمين، و32 قضية مخدرات، وتنفيذ ألفين حكم قضائي متنوع بمجال الأمن العام.

وفي مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الحملات عن مصرع عنصرين وضبط 393 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 22 مديرية أمن، وبحوزتهم 186 قطعة سلاح ناري.

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، تم ضبط 751 قطعة سلاح ناري أبرزها (76 بندقية آلية، و92 بندقية خرطوش، و44 مسدسا، و539 فردا محليا، 1192 قطعة سلاح أبيض).

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، تم ضبط 14 تشكيلا عصابيا ضموا 57 متهما اعترفوا بارتكاب 64 حادث سرقة متنوعة.

كما تم ضبط 47 قضية أحداث، وإعادة 9 سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 47 حادثا متنوعا، أبرزهم "قتل عمد، وسرقة بالإكراه، وحريق عمد، وانتحال صفة"، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 66 متهما، وتنفيذ 470 ألف حكم قضائي.

وضبط (9 آلاف قضية تموينية متنوعة، و82 ألف قضية سرقة تيار كهربائيّ، ومخالفة شروط التعاقد، وتحصيل 83 مليون جنيه قيمة مخالفات، و1748 قضية تهرب ضريبي بمبلغ 3 مليارات جنيه، و55 قضية أموال عامة بقيمة إجمالية مليارجنيه

وضبط 4 تشكيلات عصابية ضموا 11 متهمين ارتكبوا 4 وقائع سرقة بمجال عمل شرطة النقل والمواصلات، 210 قضية مصنفات، و489 قضية حماية ثروة سمكية، و1255 قضية حماية بيئة ونهر النيل من التلوث، و195 قضية حماية منافع الري والصرف "تعدٍ بالردم"، و111 قضية حماية أراضي وثروة زراعية، و53 قضية حماية ملاحة داخلية، 18 قضية مخازن خردة ومسابك ، و16 قضية تهريب "بضائع، ومستحضرات تجميل"، و64 قضية متنوعة من أبرزها "دخول دائرة جمركية، وجنحة مرورية"، و396 قضية بمجال الأمن السياحي أبرزها "حيازة آثار، وحفر وتنقيب عن الآثار، ومخالفات شركات سياحية".

وتم ضبط 1328 قضية اتجار بالمخدرات ضبط خلالها 1464 متهما وبحوزتهم 14 طن مخدرات، و55 ألف قرص مخدر ومؤثر،و إبادرة 149 فدان و11 قيراط و19 سهم منزرعة بنبات الخشخاش "أفيون" المخدر،و وقضية غسيل أموال قدرت قيمة الممتلكات قرابة 20 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمخدرة، واتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان "تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 232 مليون جنيه".

وضبط 334 ألف مخالفة مرورية متنوعة أبرزها "65 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة - 2142 مواقف عشوائية"، ورفع "570 سيارة، و70 دراجة نارية" متهالكة ومتروكة، و17 ألف مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس "الخوذة" لقائدي الدرجات النارية.

وأسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن، المرور على 225 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ1208 سائق حافلات مدارس، وتبينإيجابية حالة واحدة ، وفحص 984 مركبة تبين مخالفة 3 مركبات لإشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المخدرات ل 4063 قائد مركبة بالطرق، وتبين إيجابية 224 سائقين منهم.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم ضبط 7 آلاف قضية تموينية متنوعة، و1171 قضية منع تداول أرجيلة بمضبوطات 7 آلاف أرجيلة، و52 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، فضلا عن غلق 5 آلاف محل مخالف لمواعيد الغلق.