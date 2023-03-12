محافظ مطروح يشهد احتفالية يوم الشهيد

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، احتفالية يوم الشهيد بحضور النائب صالح سلطان رئيس الهيئة البرلمانية بمطروح، والعمدة خير الكميلي رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وأسر وأبناء الشهداء، مع تسليمهم شهادة تقدير وهدايا عينية، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.



وفي كلمته، دعا محافظ مطروح للوقوف دقيقة؛ تقديرا وتعظيما لأرواح شهدائنا من رجال الشرطة والقوات المسلحة وأبناء مصر المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن أرض مصر، مؤكداً على أن الاحتفالية تأتي تكريما لذكرى كل شهيد قدم حياته من أجل الحفاظ على الأرض والوطن.



وتتزامن الاحتفالية مع ذكرى رمز من رموز العسكرية المصرية الشهيد البطل الفريق عبدالمنعم رياض، خلال زيارته للخطوط الأمامية عام 1969 ليقدم ومعه كل شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة والشرطة يوما بعد يوم أرواحهم ودمائهم دفاعا عن وطنهم.



وأكد على ضرورة خلق الوعي والانتماء لدى الأجيال الحالية؛ ليعرفوا معنى الوطن وكيف نحافظ عليه، وعلى الأمن والاستقرار والتنمية، التي استطاعت قيادتنا السياسية الحفاظ عليه رغم ما يحيط بنا من تحديات خارجية وداخلية، وإستعادة مصر لريادتها ومكانتها الدولية.



وخلال الاحتفالية، ألقى رجال الدين الإسلامي والمسيحي كلً من الشيخ عبدالعظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والأب متى زكريا راعي كنائس مطروح كلمات عن فضل ومكانة الشهيد الرفيعة في جميع الأديان السماوية.



كما شملت الاحتفالية عرض فيلما عن الشهداء بالمحافظة، تضمنت كلمات لأبناء الشهداء ومدى فخرهم واعتزازهم بالشهداء من أسرهم سواء كان أب وغيرهم، كذلك تضمنت الاحتفالية فقرات وعروض لأغاني وطنية قدمها كورال التربية والتعليم احتفاءً بهذ اليوم، وتقديرًا للدور الذي قدمه هؤلاء الأبطال، والعمل على تخليد ذكراهم العطرة.