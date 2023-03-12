تكريم الأمهات المثاليات ومسابقة فنية عن الأم في المنيا

صرح مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، بأن بعض مراكز الشباب نفذت عددا من الأنشطة والفعاليات، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم الذي يأتي موعده خلال شهر مارس من كل عام.

ونظم مركز شباب "أسمو العروس" بديرمواس، اليوم الأحد، احتفالا بعيد الأم وتكريم الأمهات المثاليات من السيدات الأرامل اللواتي قمن بتربية أبنائهن بعد وفاة أزواجهن، وكرمت 3 سيدات ووزعت الهدايا العينية عليهن.

وفي سياق متصل، نفذ مركز شباب الحاج قنديل، مسابقة فنية في الرسم للطلائع عن الأم، شارك فيها عدد كبير من الأعضاء.

وعقب الانتهاء من التنفيذ، جرى تقييم الأعمال الفنية المنفذة، وتكريم المتميزين في النشاط، وتوزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأوائل.

وتم من خلال المسابقة، التعبير بالرسم عن الاحتفال بعيد الأم، ورؤية الطلائع لهذه المناسبة، وكيفية الاهتمام بها وإظهار مدى الحب والرعاية والعناية بالأم.

والجدير بالذكر أن الاحتفال بعيد الأم في مصر بدأ لتكريم الأمهات في يوم 21 مارس سنة 1956، وكانت أول دعوة لعيد الأم في مصر أعلنها الصحفي والكاتب المصري مصطفى أمين سنة 1943 في كتابه "أمريكا الضاحكة".