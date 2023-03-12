سكرتير مساعد أسيوط يشهد ندوة تثقيفية عن مكافحة الفساد بمركز صدفا

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الدولة تعمل على مكافحة الفساد، ونشر قيم النزاهة والشفافية، وهو ما يظهر في إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد "2023-2030"؛ للتأكيد على إرادتها وعزيمتها الصادقة في خلق بيئة وطنية نزيهة تكافح الفساد بجميع أشكاله، لافتًا إلى تكاتف جميع أجهزة الدولة لتنفيذ هذه الاستراتيجية وتوفير آليات قانونية فعالة يتم تطبيقها على مراحل لحماية المال العام والتصدي لأي انحراف، مشيرًا إلى عقد سلسلة من الندوات بالوحدات المحلية بالمراكز والقرى والإدارات والمديريات الخدمية لتوعية العاملين بسبل مكافحة الفساد، وعرض جهود الدولة في مكافحة الفساد ومنعه، ‏وتوضيح خطورته على التنمية، بما يساهم في خلق ثقافة رافضة لجميع أشكال الفساد.

وشهد عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد للمحافظة، ندوة تثقيفية عن مكافحة الفساد بقاعة الاجتماعات الكبرى، بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، تزامنًا مع اليوم العالمي للفساد، بحضور خالد إبراهيم عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، والدكتور علي صديق مدير إدارة حقوق الإنسان ومنسق مكافحة الفساد بالمحافظة، وعبير عبدالمطلب رئيس مجلس إدارة جمعية عالخير نتعاون بمركز ومدينة صدفا، ويسري المدير التنفيذي للجمعية ومنسق استيراتيجية مكافحة الفساد بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والعاملين بالمركز والقادة الطبيعيين.

وتناولت الندوة عدة أهداف منها "تعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وتحقيق النزاهة داخل جميع الجهات والأجهزة المعاونة، ونشر مفاهيم النزاهة والشفافية، وتدريب الكوادر الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين على نظم مكافحة الفساد بشكل خاص ونظم الإدارة والحوكمة والتنمية الإدارية بشكل عام، ونشر الوعي والمعرفة في هذا المجال ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" وغيرها.

وأكد السكرتير العام المساعد، على أهمية مكافحة الفساد المالي والإداري بجميع الجهات والقطاعات وتعزيز مبدأ الشفافية بشتى صوره، ونشر قيم النزاهة والشفافية والحوكمة، لافتًا إلى الجهود المبذولة من الدولة في ملف مكافحة الفساد واهتمامها بالقضية، وهو ما يظهر في إدراجها ضمن أهداف الاستيراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث أسفر عن تطوير منظومة مصرية مطورة وشاملة لمكافحة الفساد تعمل وفق أحدث المعايير والمقاييس الدولية، ويحتذى بها على جميع المستويات العربية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى تنظيم المزيد من مثل هذه الندوات لنشر مفاهيم النزاهة والشفافية وتدريب الكوادر الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين على نظم مكافحة الفساد، وخاصة نظم الإدارة والحكومة والتنمية الإدارية بشكل عام.

وفي نهاية الندوة، تم مناقشة وفتح حوار وأسئلة من المشاركين والحضور والرد عليها، ووضع حلول عاجلة لبعض المطالب بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.