سفينة قبرصية تغادر محملة بالمساعدات إلى غزة بعد فترة تأخر طويلة

قال متحدث باسم حكومة قبرص لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء، إن سفينة تابعة لمنظمة أوبن أرمز تحمل مساعدات لقطاع غزة غادرت ميناء لارنكا في طريقها للقطاع بعد تأخر طويل.

وكان من المقرر أن تغادر السفينة، المحملة بـ 200 طن من مياه الشرب والأدوية والأغذية، مطلع الأسبوع.

ونشرت المنظمة غير الحكومية مقطع فيديو على موقع "إكس" يظهر السفينة وهي على وشك مغادرة الميناء.

يشار إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يعتبر كارثي، وتعد المساعدات التي تعمل المنظمة على إيصالها ضمن الجهود الرامية لإدخال المساعدات اللازمة للمواطنين الذين يعانون من الجوع.

وتمثل هذه الرحلة اختبارا لممر مساعدات بحري أعلنت عنه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس الجمعة الماضية في لارنكا.

وتقع لارنكا على بعد نحو 400 كيلومتر من قطاع غزة، وتنطوي هذه الرحلة البحرية على مخاطر، بما فيها الرياح القوية التي غالبا ما تضرب شرق البحر المتوسط.

لم يتضح أين سوف ترسو السفينة في غزة، وكيف سوف يتم إيصال المساعدات للمواطنين. ويشار إلى أن هناك مرفأ صيد صغير فقط متاح لإفراغ السفن، ولكن ليس عميقا بصورة كافية لاستقبال سفن الشحن.