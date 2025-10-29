 وزيرة الخارجية الفلسطينية: شعوب العالم منتفضة خلف الحق والقانون والشعب الفلسطيني - بوابة الشروق
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 6:39 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

وزيرة الخارجية الفلسطينية: شعوب العالم منتفضة خلف الحق والقانون والشعب الفلسطيني


نشر في: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 5:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 5:55 م

قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، إنّ العمل الدبلوماسي الفلسطيني يعمل على تكريس كل الزخم والضغط الدولي حتى يتم الضغط باتجاه السياسة والقانون والاقتصاد من أجل تكريس الدولة الفلسطينية.

وأضافت خلال حوارها مع ولاء السلامين عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ شعوب العالم كلها أصبحت متحركة ومنتفضة، وكله يقف خلف الحق والقانون: "انتهى أمر وجود طرف يستمر في لعب دور الضحية إلى ما لا نهاية، لأن ثمة ضحية أخرى وهي الشعب الفلسطيني".

وتابعت: "العالم كله يرى ما يصير في قطاع غزة والانتهاكات التي نتعرض لها يوميا في الضفة الغربية، والخناق والتضييق في القدس المحتلة وتهويدها على قدم وساق، وبالتالي، فإن لدينا تحول كبير للغاية يجب أن نعمل عليه".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك