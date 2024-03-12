حماس: تصريح أونروا الأخير بمثابة إعلان إخفاق للمجتمع الدولي

قالت حركة المقاومة «حماس»، مساء الثلاثاء، إن تصريح الأونروا بعدم وجود إرادة دولية لإدخال المساعدات إلى غزة في ظل حالة المجاعة التي تتفشى وتتسع، هو إعلان إخفاق للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، ورضوخ لسياسات الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكررت مطالباتها لجميع الأطراف الفاعلة بضرورة التحرك الفوري والعاجل لإجبار سلطات الاحتلال على فتح جميع المعابر البرية مع القطاع، وتدارك شح المواد الغذائية الطارئة، الذي يتهدد المئات من الأطفال بالموت، بعد أن وصلت حصيلة الأطفال الشهداء بسبب سوء التغذية والجفاف إلى قرابة الثلاثين طفلا.

وفي وقت سابق، نوه الناطق باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بأن الوضع في غزة مأساوي ومؤلم، مشيرًا إلى أن المعابر البرية هي السبيل لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال الناطق باسم الوكالة الأممية كاظم أبو خلف: «إن طريق دخول المساعدات إلى غزة واضح لكن لا يوجد إرادة دولية لإدخالها برا، كما لا توجد إرادة دولية لفرض مسألة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة».

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ158 على القطاع.

وقالت خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة؛ راح ضحيتها 72 شهيدًا و129 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونوهت بأن عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31 ألفًا و184 شهيدًا، و72 ألفًا و889 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ولفتت إلى أن 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء، معلنة ️ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 27 شهيدًا.