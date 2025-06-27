مصدر لـ «أ ب»: رئيس جامعة فرجينيا يعتزم الاستقالة تحت ضغط إدارة ترامب

قال مصدر مطلع، اليوم الجمعة، إن رئيس جامعة فرجينيا يعتزم الاستقالة من منصبه تحت ضغط من وزارة العدل، التي دفعت باتجاه رحيله في ظل تدقيق يطال سياسات الجامعة المتعلقة بالتنوع والمساواة والشمول.

وتمثل استقالة جيمس رايان، الذي تولى رئاسة الجامعة منذ عام 2018، تصعيدا كبيرا في جهود إدارة ترامب لإعادة تشكيل التعليم العالي.

وتعد هذه الخطوة في جامعة عامة سابقة جديدة في حملة استهدفت حتى الآن بشكل شبه حصري جامعات رابطة آيفي ليج "التي تمثل نخبة الجامعات الأمريكية".

وتوسع هذه الخطوة أيضا المبررات وراء تكتيكات الحكومة العدائية، وذلك من خلال التركيز على سياسات التنوع والمساواة والشمول، بدلا من الادعاءات بتسامح الجامعة تجاه معاداة السامية.