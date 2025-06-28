نجم الزمالك السابق: الأهلي يرفع سقف طموحات الأندية المصرية

أشاد نادر السيد، نجم الزمالك السابق، بالمستوى الذي قدمه النادي الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بالولايات المتحدة الأمريكية، رغن خروجه من البطولة من دور المجموعات.

وكان النادي الأهلي قد ودع بطولة كأس العالم للأندية 2025، من دور المجموعات، بعدما تذيل ترتيب المجموعة الأولى وفي جعبته نقطتين فقط، حيث أنه تعادل في مواجهتين وخسر واحدة.

وأكد نادر السيد لاعب الزمالك السابق، في تصريحاته عبر قناة «دي إن سي» على أن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، بات يرفع سقف طموحات الأندية المصرية.

وقال نادر السيد: «بطولة كأس العالم للأندية حدث مهم للغاية في كرة القدم، ويجب أن نكون فخورين بأن هناك فريق مصري يشارك به».

وتابع: «نرى جميعًا أن الأهلي ظهر بشكل جيد جدًا في البطولة، والجماهير كانت لديها طموحات وتريد أن يصل الفريق لأبعد من ذلك وهو التأهل لدور الـ16، لكنها كرة القدم».

واختتم نجم الزمالك تصريحاته مؤكدًا: «التجارب تعلم، ولابد أن نوضح أن مشاركة فريق مصري مثل الأهلي يُعطي طموحات للفرق المصرية الأخرى».