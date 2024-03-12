إعلام فلسطيني: أبو مازن يختار محمد مصطفى لرئاسة الحكومة بموافقة أمريكية - عربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اختار محمد مصطفى، رئيسا للوزراء، خلفا لمحمد اشتيه، في ظل معارضة داخل حركة فتح.



ولفتت المصادر الإعلامية إلى أن تعيين مصطفى ⁠يحظى بموافقة أمريكية وبعض الدول العربية، إلا أن هناك معارضة كبيرة ضد هذا التعيين داخل حركة فتح وفي لجنتها المركزية.



وأشارت المصادر إلى أن ⁠الإعلان عن تعيين مصطفى سيتم خلال شهر رمضان الجاري.



وتحدثت المصادر عن أن عباس متمسك بتكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة القادمة، بصفته رجل سياسة واقتصاد وقادرا على تشكيل حكومة مهنية تدير المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، خاصة في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



ومحمد مصطفى (70 عاما)، يحمل درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن، وعمل لمدة 15 عاما في البنك الدولي، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 2022، شغل منصبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد في حكومات سابقة.



وترأس مصطفى صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ عام 2005 وعينه عباس مستشارا له للشئون الاقتصادية في ديوان الرئاسة في العام عينه.



وعين عام 2023 محافظا لدولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت.



وكان محمد اشتيه قدم في 26 فبراير الماضي استقالة حكومتها، وكلفه عباس بالاستمرار بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.