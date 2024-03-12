المركزي الصيني يضخ 10 مليارات يوان في النظام المصرفي

واصل بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الثلاثاء ضخ السيولة النقدية في النظام المصرفي بوتيرة ثابتة حيث أعلن عن ضخ 10 مليارات يوان (41ر1 مليار دولار) لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1% عبر عمليات إعادة الشراء العكسية.

وقال البنك المركزي في بيان إن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مستوى السيولة في النظام المصرفي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن إعادة الشراء العكسية، "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى مستقبلا.

وفي سوق الصرف، سجل سعر اليوان الصيني ارتفاعا بسيطا جديدا أمام الدولار. وارتفع اليوان في تعاملات اليوم بمقدار 6 بيب صيني ليسجل 0963ر7 يوان للدولار، مقابل 0969ر7 يوان أمس.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.