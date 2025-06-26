اليونان: حريق غابات قرب أثينا يلتهم منازل لقضاء العطلات

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اندلع، اليوم الخميس، حريق غابات سريع الانتشار جنوب شرق العاصمة اليونانية، أثينا ، حيث التهم منازل لقضاء العطلات وأراضي غابات، فيما تصاعد دخان كثيف إلى السماء.

ولا يزال سبب الحريق غير معروف، ولكن السلطات تقول إن درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية توجج انتشاره السريع.

وذكرت محطة "إي إر تي نيوز " التليفزيونية الإخبارية اليونانية ،أنه تم تدمير العديد من منازل العطلات ،واشتعلت النيران في مساحة كبيرة من الأراضي والغابات.

وأصدرت وكالة الحماية المدنية تحذيرات نصية طارئة، وناشدت السكان بإخلاء المنطقة الساحلية المتضررة بالقرب من بلدة بالايا فوكايا، التي تقع على بعد حوالي 60 كيلومترا من أثينا. تتكون المنطقة بشكل رئيسي من عقارات لقضاء العطلات، يملك العديد منها سكان أثينا.

وأنقذت الشرطة 11 سائحا من منزل لقضاء العطلات في منطقة الخطر، بحسب الإذاعة اليونانية. وقالت خدمة الإطفاء إن المجمعات الفندقية لاتتعرض لتهديد فوري.

وأكد متحدث باسم فرقة الإطفاء أنه تم نشر 12 مروحية و12 طائرة إطفاء و80 عربة إطفاء وعدد كبير من المتطوعين لمكافحة النيران.

وتصل درجات الحرارة في أجزاء من اليونان إلى حوالي 40 درجة مئوية، مصحوبة برياح قوية أيضا.

وحذرت سلطات الحماية المدنية من أن مزيج الحرارة الشديدة والجفاف والرياح العاتية يمكن أن يحول حتى الحرائق الصغيرة إلى حرائق كبيرة في غضون دقائق.