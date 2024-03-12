استشهاد 9 فلسطينيين برصاص الاحتلال أثناء انتظار المساعدات في غزة

استشهد 9 فلسطينيين على الأقل، اليوم الثلاثاء، باستهداف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين كانوا ينتظرون مساعدات جنوب مدينة غزة، بحسب ما أعلنت عنه مصادر طبية فلسطينية.

وقالت المصادر الطبية إنه تم نقل جثث الضحايا إلى أحد المستشفيات بمدينة غزة بالإضافة إلى عدد من المصابين.

ولم يصدر أي تعليق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحادثة، علما أن هذه هي المرة السادسة التي يتم فيها استهداف تجمع فلسطينيين ينتظرون مساعدات.

من جانبها، قالت وزارة الصحة بغزة في بيان لها أن "قصف تجمعات الناس الجياع أصبح روتين يومي يمارسه الجيش الإسرائيلي و يراه المجتمع الدولي، محذرا من أن الجوع سيفتك بكل سكان شمال القطاع".

وأضافت الوزارة أن "ثمن وجبة من المساعدات قد يعني الموت المحقق، داعية إلى إغاثة سكان الشمال وعدم تركهم "فريسة للجوع والقصف والمرض"، وحذرت من أن "العالم سيشهد أكبر عدد من ضحايا الجوع خلال الأيام القادمة إن لم تتحركوا اليوم لإنقاذ سكان القطاع".

ونوهت الوزارة إلى أن 25 شخصا توفوا منذ بدء الحرب غالبيتهم من الأطفال نتيجة الجوع.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يتعرض قطاع غزة لعدوان جوي وبري وبحري متواصل مما خلف ما يزيد على 31 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 71 ألف آخرين.