وكالة حقوقية: ارتفاع حصيلة احتجاجات إيران إلى 5459 قتيلا

أعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران "هرانا"، الأحد، أن عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد ارتفع إلى 5 آلاف و459 قتيلا.

وأضافت الوكالة المستقلة، ومقرها الولايات المتحدة، في بيان، أن من بين القتلى 208 عناصر أمن.

وأشارت إلى اعتقال السلطات 40 ألفا و887 شخصا خلال الاحتجاجات بعموم البلاد.

وأمس السبت، أعلنت "هرانا" أن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع إلى 5 آلاف و137 شخصا.

والثلاثاء الفائت، أعلن "وقف الشهداء والمحاربين" في إيران نقلا عن معطيات هيئة الطب الشرعي مقتل 3 آلاف و117 شخصا خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع على خلفية تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر 2025 على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وانطلقت من طهران قبل أن تمتد إلى مدن عدة، مع إقرار الرئيس مسعود بزشكيان بحالة الاستياء.

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق المظاهرات الشعبية في إيران احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.