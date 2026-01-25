السجن 15 عامًا للمتهمين بإلقاء زجاجة بنزين مشتعلة أدت لمصرع شخص بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، اليوم الأحد، كل من: "أ.ش.ع"، و"م.ح.ا"، و"م.ا.م"، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ومعاقبة "ص.ن.ا" بالسجن المشدد لمدة 7 أعوام، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهم بقتل "م.م.م" بإلقاء زجاجة بنزين مشتعلة عليه.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 23085 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثانٍ، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط القسم يفيد بتعدي المتهمين على المجني عليه في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، والمعززة بأقوال شهود الإثبات، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المنطقة أنه وبتاريخ الواقعة، عُقد مجلس عرفي بين أهالي المتهمين والمجني عليهم، وانتهى بإلزام المتهم الأول وآخرين بتقديم اعتذار.

وأضافت التحقيقات أنه وبعد انفضاض المجلس، وأثناء تواجد المجني عليهما "م.م.م"، و"م.ا.ع"، أمام محل سكنهما، فوجئا بقدوم مركبة "توك توك" يستقلها المتهمان الأول والثاني وآخرون، وكانوا يحملون أسلحة بيضاء، حيث قاموا بإلقاء زجاجة تحتوي على مادة البنزين مشتعلة عليهما.

وكشفت التحقيقات عن أن الاعتداء أسفر عن إصابة المجني عليه الأول بحروق متفرقة بأنحاء جسده، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وخضع لعدة عمليات جراحية، إلا أن حالته الصحية تدهورت، وتوفي متأثرًا بإصابته.

وبتقنين الإجراءات وضبط المتهمين، تحرر محضر إداري بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقهم قرارها المُتقدم، بعضوية المستشارين: ياسر أبو العينين بركات، وطارق محمد هريدي، وسكرتارية محمد البغدادي.