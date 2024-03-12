بأدوات تجميل بسيطة استطاعت نسمة محيي الدين، صاحبة الـ21 عاما، أن تنشر صورا للحضارة المصرية القديمة بين الروسيات والأجانب في المهرجان العالمي للشباب الذي أقامته روسيا في مدينة سوتشي.





وأخدت نسمة تلون وترسم أيقونة العين المصرية القديمة "عين حورس" على وجوه الفتيات، حيث كان يتفقدن الجناح المصري على هامش المهرجان، وسط انبهار بدقة رسمها وجمال الأيقونات المصرية.



إلى جانب دراستها للغة الروسية في كلية الألسن بجامعة عين شمس، وصغر سنها، ترأس نسمة نادي الشباب في المركز الثقافي الروسي، وهو نافذة لإقامة ناشطة أسبوعية مختلفة لمتعلمي ومتحدثي اللغة الروسية للتعرف أكثر على روسيا وثقافتها وشعبها وكل ما يخصها، بالإضافة لتنمية مهارات الشباب المهنية والاجتماعية والثقافة. وأخدت نسمة تلون وترسم أيقونة العين المصرية القديمة "عين حورس" على وجوه الفتيات، حيث كان يتفقدن الجناح المصري على هامش المهرجان، وسط انبهار بدقة رسمها وجمال الأيقونات المصرية.إلى جانب دراستها للغة الروسية في كلية الألسن بجامعة عين شمس، وصغر سنها، ترأس نسمة نادي الشباب في المركز الثقافي الروسي، وهو نافذة لإقامة ناشطة أسبوعية مختلفة لمتعلمي ومتحدثي اللغة الروسية للتعرف أكثر على روسيا وثقافتها وشعبها وكل ما يخصها، بالإضافة لتنمية مهارات الشباب المهنية والاجتماعية والثقافة.



وقالت نسمة لـ"الشروق": "هنا أنا فرد أساسي من فريق الإعلام، وأشارك أيضا في الفريق الثقافي والفني قليلا لإثبات وجود المصريين بهدف المشاركة في توطيد العلاقات بين مصر وروسيا".



حاولت نسمة خلق صورة جيدة وثابتة عن عظمة وتميز الحضارة المصرية في أذهان كل من حضر المهرجان، مستغلة موهبتها الفنية التي توراثتها أبا عن جد بحسب قولها: "جينات الفن في عائلتي، بالإضافة لحبي الشديد لكل ما يتعلق بأجدادي القدماء المصريين وفضولي دائما ناحيتهم وتمسكي واحتفاظي بهويتي".



وتابعت نسمة، "كل ما سبق كان دافعا لنشر الحضارة المصرية بين الشباب سوتشي بأدوات تجميل بسيطة للفتيات بينها قلم محدد العيون وظل العيون".



ولفتت نسمة، إلى أن الحضور كان طاغيا بين الفتيات الروسيات والأجنبيات حيث تدافعن لرسم أيقونة "عين حورس"، معبرة: "بصراحة كانوا كتير أوي كل اللي كان بيشوفني برسم كان بيحب أني أرسمله.. أنا قعدت حوالي 6 ساعات برسم ويمكن أكتر وماتعبتش علشان كنت بعمل حاجة بحبها وبتشرف بيها".



وأضافت نسمة، "كل الأجانب اللي رسموا عين حورس حبوها جدا وكانوا بينبهروا بيها لدرجة أن الأجانب كلموا أصحابهم المصريين وقالوا لهم عايزين البنت المصرية اللي بترسم ترسملنا وكانوا زعلانين جدا أني مشيت".



علمت نسمة بالمهرجان عن طريق المركز الثقافي الروسي، حيث قدمت على الموقع الرسمي للمهرجان، ثم خاضت مسابقة على عدة مراحل، ثم أجرت مقابلة تابعة لوزارة الشباب والرياضة حتى حصلت على موافقة السفر في 27 فبراير الماضي، من خلال منحة قدمتها اللجنة المنظمة، على أن تكون العودة للبلاد في 17 مارس المقبل.



وتعرفت نسمة على اللغة الروسية عن طريق أحد الأساتذة بجامعة عين شمس: "قررت البحث أكثر لكونها لغة صعبة ومميزة مش أي حد يتعلمها ومش أي حد يتقنها".



- مشاركة لافتة من الشباب المصري



أشارت نسمة إلى أن الشباب المصري شاركوا في أغلب المؤتمرات والندوات والمحاضرات في المهرجان، بينها مسابقات رياضية حصدوا فيها المركز الأول والثالث: "كنا بنحاول نكون منتشرين، وكنا أكتر وفد ظهر في كل مكان في المنتدى، وكنا منظمين بدرجة كبيرة جدا وعلى أعلى مستوى، علشان كدا قدرنا نغطي معظم الفعاليات اللي كانت موجودة".



وعن التفاصيل اليومية في المهرجان، كشفت نسمة أن الافتتاح كان في يوم 1 مارس، حيث تبدأ الفعاليات من الساعة 7 صباحا من خلال برنامج رياضي للوفد المصري، ثم تناول الإفطار والاستعداد للمهرجان وفاعلياته والعمل، موضحة أنه في اليوم الأول كانت درجة الحرارة مناسبة للمصريين نظرا لموقع مدينة سوتشي، ثم وقعت أمطار وسادت برودة في الأيام التالية.



وعن الاستفادة المحققة وراء المهرجان، قالت نسمة: "أنا استفدت من كل الجهات اتعرفت على الثقافة أكثر، ومارست اللغة الروسية اللي بتعلمها وبحبها، واتعرفت على أعضاء الوفد المتميزين كلهم بلا استثناء".





- خبرات سوتشي تنتقل إلى القاهرة



أكدت نسمة نيتها نقل الخبرات التي اكتسبها في المهرجان العالمي للشباب إلى داخل مصر، قائلة: "أنا وكل الشباب إلى سافر في سوتشي هننقل كل حاجة اتعلمناها للشباب المصري".



ليست هذه المرة الأولى التي تسافر فيها نسمة للمشاركة في أنشطة روسية، حيث انتقلت لمدينة سيفاستوبول "إحدى مدن شبه جزيرة القرم المتنازع عليها بين روسيا وأوكرانيا"، لكن أضحت مشاركتها هذه المرة في سوتشي مميزة، على حد قولها. أكدت نسمة نيتها نقل الخبرات التي اكتسبها في المهرجان العالمي للشباب إلى داخل مصر، قائلة: "أنا وكل الشباب إلى سافر في سوتشي هننقل كل حاجة اتعلمناها للشباب المصري".ليست هذه المرة الأولى التي تسافر فيها نسمة للمشاركة في أنشطة روسية، حيث انتقلت لمدينة سيفاستوبول "إحدى مدن شبه جزيرة القرم المتنازع عليها بين روسيا وأوكرانيا"، لكن أضحت مشاركتها هذه المرة في سوتشي مميزة، على حد قولها.