مدير منظمة الفاو: مبادرة مهمة تهدف لعلاج جهود التعافي في غزة

المنظمة تدعم دور مصر كونها نقطة وصول مهمة إلى القطاع

أطلق اجتماع المائدة المستديرة الاستراتيجي للاستجابة للأزمة الإنسانية المتعلقة بالأمن الغذائي في الشرق الأوسط، أمس في إيطاليا، مبادرة مهمة تهدف إلى معالجة جهود التعافي في غزة، والمساعدة في استئناف الأنشطة الرئيسية لنظم الأغذية الزراعية المتضررة، وتزويد المزارعين بالمساعدات الزراعية الطارئة لإنتاج الغذاء، وفق كلمة شو دنيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"التي وجهها للاجتماع، بحسب بيان اليوم، تلقته "الشروق" من مكتب المنظمة في القاهرة.

وقال دنيو: "تعرب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عن شكرها للحكومة الإيطالية، وخاصة لنائب رئيس الوزراء تاجاني، على إتاحة الفرصة لها للمشاركة في اجتماع المائدة المستديرة الاستراتيجي هذا، جنباً إلى جنب مع الشركاء الآخرين، والذي جاء في الوقت المناسب لمناقشة سبل المضي يداً بيد في ظل تدهور حالة انعدام الأمن الغذائي في غزة والمناطق المحيطة".

وأضاف: "لقد عدت يوم الجمعة الماضي من جولة تضمنت الأردن ومصر والجزائر حيث أجريت محادثات مع رؤساء الحكومات والوزراء.إن تركيز الحكومة الإيطالية على احتياجات الأمن الغذائي الملحة في غزة، ودعمها العملي لمنظمة الأغذية والزراعة والوكالات الأخرى، هو أمر في غاية الأهمية ويحظى بتقديرنا العميق".

وتابع: "يصادف اليوم أيضاً أول أيام شهر رمضان، لذلك نحن بحاجة إلى بذل كل جهد ممكن واستخدام جميع الوسائل المتاحة لمساعدة سكان غزة مع حلول هذه المناسبة الدينية المهمة".

ووجه الشكر لإيطاليا على تقديم مبلغ 7 ملايين دولار أمريكي لدعم إيصال المدخلات الغذائية والزراعية إلى غزة، حيث هناك صعوبة شديدة في توفير الغذاء والوصول إليه، بينما يفتقر المزارعون والصيادون والرعاة إلى الوسائل اللازمة لإنتاج الغذاء.

وأكد على دعم المنظمة لمصر باعتبارها نقطة وصول مهمة إلى غزة، "ونعتمد على زملائنا في برنامج الأغذية العالمي والوكالات الأخرى للوصول إلى سكان غزة حيث يتزايد خطر المجاعة يومياً".

يُظهر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المشترك بين الوكالات مساراً مثيراً للقلق نحو المجاعة، حيث يواجه 378 ألف من السكان هذا الخطر. ويصنف معظم سكان غزة حالياً ضمن المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي حيث يواجهون أزمة سوء تغذية حاد، وحتى المجاعة، وهو أمر مروع يتطلب منا العمل معاً على الفور.