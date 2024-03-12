الأمن الروسي ينفي ما يتردد عن دخول وحدات مسلحة أوكرانية للبلدات الحدودية الروسية

نفى جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، المعلومات المتعلقة بدخول وحدات مسلحة أوكرانية للبلدات الحدودية في مقاطعتي "بيلجورود و"كورسك".



وذكر بيان للأمن الروسي: "تنتشر حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن دخول وحدات مسلحة أوكرانية للبلدات الحدودية في مقاطعتين بيلجورود وكورسك، وهذه المعلومات غير صحيحة".



وأضاف البيان: "الضربات ضد التشكيلات المسلحة في منطقة الحدود الأوكرانية مستمرة".



وكان حاكم مقاطعة "كورسك" الروسية الحدودية مع أوكرانيا أعلن صباح اليوم إحباط محاولة اختراق من قبل مجموعة استطلاع أوكرانية للمقاطعة.



من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن حرس الحدود في بلاده أبلغ حرس الحدود الروسي بأن الجانب الأرميني يمكنه تسيير عمل خدمة الحدود في مطار "زفارتنوتس" بدون مساعدتهم.



وقال باشينيان - في مؤتمر صحفي، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية -: "لقد وجهت قوات الحدود الأرمينية رسالة إلى قوات الحدود الروسية المتمركزة في جمهورية أرمينيا، شكرتهم فيها على خدمتهم في مطار زفارتنوتس، منذ حصول أرمينيا على الاستقلال للمساعدة في ضمان الأمن ومراقبة الحدود".



وأضاف رئيس الحكومة الأرمينية: "أبلغنا الجانب الروسي بأنه مع الأخذ في الاعتبار تطوير مؤسسات الدولة الأرمينية واكتساب المهارات والخبرة اللازمة، فإن حرس الحدود الأرميني لديه القدرة للقيام بمراقبة الحدود دون مساعدة من الجانب الروسي".